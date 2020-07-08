الريدز يُحقق فوزًا ثمينًا بـ مباراة برايتون ضد ليفربول

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة برايتون ضد ليفربول، منذ قليل، بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي موسم 2019- 2020.

الشوط الأول من مباراة برايتون ضد ليفربول:

وبدأ ليفربول المباراة، ضاغطًا بكل قوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول لضمان السير نحو الحصول على النقاط الثلاث.

ونجح المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الأول للريدز بـ مباراة برايتون ضد ليفربول عند حلول الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.

وواصل الريدز، ضغطه بقوة في المباراة، أملًا في إحراز الهدف الثاني باللقاء، ولكن دون جدوى، في ظل وجود دفاع قوي من لاعبي برايتون.

وواصل محمد صلاح تألقه خلال الشوط الأول من مباراة برايتون ضد ليفربول، حيث صنع الهدف الثاني الذي أحرزه اللاعب جوردان هندرسون قائد الريدز بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وهدأ أداء ليفربول بعد إحرازه لهدفين في شباك برايتون؛ مما جعل الأخير يتحكم بالكرة محاولًا إحراز الهدف الأول له في المباراة.

وبالفعل تمكن اللاعب لياندرو تروسارد من إحراز الهدف الأول لـ برايتون عند حلول الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول من مباراة برايتون ضد ليفربول عبر تصويبة قوية، لم يتمكن الحارس البرازيلي أليسون بيكير من صدها.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول على برايتون بثنائية مقابل هدف.

الشوط الثاني من مباراة برايتون ضد ليفربول:

وفي الشوط الثاني من مباراة برايتون ضد ليفربول ، تراجع أداء فريق برايتون مما منح الفرصة لفريق ليفربول للبحث عن إحراز الهدف الثالث.

ونجح محمد صلاح في إحراز الهدف الثاني له والثالث لـ ليفربول بالدقيقة السادسة والسبعين من ركلة ركنية حيث سدد الكرة برأسية بعد عرضية متقنة.

وانتهت مباراة برايتون ضد ليفربول، بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف، ليُصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 92 نقطة في المركز الأول بالدوري الإنجليزي وبفارق 23 نقطة عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.