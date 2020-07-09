الزايدي: اللوم على الأهلي في أزمة عسيري

المواطن - مروة نبيل

ألقى الإعلامي سلطان الزايدي اللوم على إدارة النادي الأهلي في أزمة عدم تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالفتاح عسيري حتى الآن.

رحيل عسيري عن الأهلي

وسيدخل عسيري صاحب الـ26 عامًا، اليومين المقبلين، الأمر الذي يتيح له التفاوض مع أي نادٍ دون الحصول على موافقة الأهلي، ولكنه لم يحدد وجهته المقبلة حتى الآن، وأشارت تقارير إلى أن الهلال والنصر يرغبان في التعاقد معه.

وقال الزايدي: “إذا عرض النادي الأهلي على عبدالفتاح عسيري 5 ملايين في السنة وجاه عرض من النصر مثلًا بـ6 ملايين + فيلا + سيارة + مميزات أخرى في العقد، فمن الطبيعي يوقع للنصر؛ لأن مصلحته مع النصر بسبب هذا العرض”.

وتابع حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “سوق الانتقالات عرض وطلب، وكل فريق يأخذ احتياجاته منه.. فإذا وقع عسيري للنصر فاللوم يقع على الأهلي”.

عبدالفتاح عسيري

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات إدارة النادي الأهلي مع عبدالفتاح عسيري من أجل الموافقة على التجديد، حيث قدمت له عرضًا مجزيًا، يصل إلى 4 ملايين ريال في الموسم بجانب مميزات أخرى.

واشترط عسيري سداد المستحقات المالية المتأخرة من عقده الأول قبل التوقيع على أي عقد جديد، ولكنه منح الأولوية للبقاء في صفوف النادي الأهلي في حال تلبية طلباته المالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبرز أرقام عسيري

ويُعد عسيري واحدًا من أبرز لاعبي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، وشارك في 166 مباراة رسمية سواء مع الاتحاد أو الراقي، تنوعت ما بين الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس ولي العهد ودوري أبطال آسيا.

ولعب عسيري مع الاتحاد 60 مباراة، وسجل 14 هدفًا وصنع 7 آخرين، فيما شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في 106 مواجهات، ونجح في إحراز 21 هدفًا، وقدم 34 تمريرة حاسمة.