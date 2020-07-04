الزعاق يوضح سبب الحرارة رغم وجود الأرض في أبعد نقطة عن الشمس

المواطن - الرياض

أكد د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن بعد الأرض عن الشمس ليس له علاقة بارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن الأرض اليوم السبت في أبعد نقطة لها عن الشمس (الأوج)، ورغم ذلك فنحن في فصل الصيف.

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: إن الأمر يتعلق بزاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض.

اليوم :

الشمس في أبعد نقطة لها من الأرض pic.twitter.com/jTicaL110O — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) July 4, 2020

وتابع الزعاق، أن اليوم السبت ستكون الشمس في أبعد نقطة لها من الأرض بما يسمى “الأوج الشمسي”، مضيفًا أن بعد الأرض أو قربها ليس هو السبب في الحرارة، فنحن في الصيف رغم أن الأرض متواجدة في أبعد نقطة عن الشمس.

زاوية سقوط أشعة الشمس:

ولفت إلى أن السبب هو زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض، فلو كانت عمودية أو شبه عمودية كانت الأجواء حارة، ولو كانت مائلة تكون الأجواء باردة.

وأضاف أن سبب اختلاف عدد أيام الشهور بالنسبة للسنة القمرية والسنة الشمسية، هو أن القمر يدور في شكل بيضاوي حول الأرض، ولو كان القمر يدور في شكل دائري لأصبح عدد أيام لشهر القمري 30 يومًا دائمًا.

وأضاف الزعاق، أن الأرض تدور كذلك حول الشمس في شكل بيضاوي، ولو كانت تدور في شكل دائري لأصبح عدد أيام السنة الشمسية 366 يومًا دائمًا.

مدار الأرض حول الشمس بيضاوي:

وتابع الزعاق قائلًا: بما أن مدار الأرض حول الشمس بيضاوي، فأحيانًا يكون القمر قريبًا من الأرض، وأحيانًا تكون الأرض قريبة من الشمس، ولهذا تتفاوت عدد أيام الشهور بالزيادة أو النقص بين القمري والشمسي.

فإذا كان القمر في أقرب نقطة له من الأرض، يطلق على هذا اسم نقطة الحضيض، وإذا كان في أبعد نقطة من الأرض تسمى نقطة الأوج، وهو نفس الأمر بالنسبة لقرب الأرض أو بعدها من الشمس.