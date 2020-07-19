السبيرز يحسم مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق اللندني، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز السبيرز بثلاثية دون رد.

توتنهام ضد ليستر سيتي:

وبدأت مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي بشكل سريع، وتمكن السبيرز من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السادسة بعدما أطلق سون تسديدة قوية لتصطدم بجاستن لتغالط الحارس شمايكل وتهز الشباك.

وضغط الفريق الضيف ولعب جيمي فاردي كرة رأسية في الدقيقة الثامنة، ولكنها ذهبت أعلى العارضة، ووصلت كرة من مروجان إلى فاردي في الدقيقة 20، وسددها بالكعب، إلا أن لوريس حولها إلى ركلة ركنية.

وكاد بيريز أن يسجل التعادل في الدقيقة 25، وسددها صاروخية، إلا أن لوريس تألق وتصدى لها، ووصلت الكرة إلى سون عند الدقيقة 30 وسدد كرة قوية، ولكن حارس المرمى شمايكل حولها إلى ركنية.

وسيطر السبيرز على اللعب، وتمكن هاري كين من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 37 من تسديدة أرضية مميزة بعد انطلاقة رائعة من مورا، قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الثالث من هجمة مرتدة عند الدقيقة 40.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني حاول الفريق الضيف تعديل النتيجة، وسدد جراي كرة صاروخية في الدقيقة 58، إلا أن الحارس حوّلها إلى ركنية، وسدد بارنيس كرة أرضية عند الدقيقة 65، ولكن لوريس أمسك بها بسهولة.

وتراجع السبيرز هجوميًّا وسط محاولات من الفريق الضيف لتقليص الفارق، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف دون رد.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام رصيده إلى 58 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 62 نقطة في المركز الرابع.

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