السجن 3 سنوات والغرامة 50 ألف ريال عقوبة الشيك بدون رصيد

المواطن - الرياض

حذرت النيابة العامة من إصدار شيك بدون رصيد، الأمر الذي قد يعرض صاحبه للسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو الغرامة بما لا يتجاوز 50 ألف ريال أو بكلتا العقوبتين معًا.

وقالت النيابة العامة: تنعطف الحماية الجنائية التي أسبغها المنظم على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، فتقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد تجاه كل من أقدم بسوء نية على سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.