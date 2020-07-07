السعودية ترفع إنتاجها من الذهب 143% منذ إعلان رؤية 2030

المواطن - الرياض

رفعت السعودية إنتاجها من الذهب 143%، منذ إعلان رؤية المملكة 2030، في عام 2016، بما يعادل 7.3 ألف كيلوجرام، ليبلغ 12.35 ألف كيلو جرام في عام 2019، مقارنة بنحو 5.09 ألف كيلو جرام في عام 2015، قبل إطلاق “الرؤية”.

يأتي ذلك في ظل تركيز الرؤية على تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد، الذي عده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، “نفطًا آخر غير مستغل”.

وحسب بيانات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فإن إنتاج السعودية من الذهب ارتفع 5% العام الماضي، بما يعادل نحو 588 كيلوجرامًا، حيث كان الإنتاج 11.77 ألف كيلوجرام في عام 2018، نقلًا عن صحيفة “الاقتصادية”.

وزاد إنتاج السعودية من الذهب 176%، بما يعادل 7.88 ألف كيلوجرام خلال 10 أعوام، حيث كان الإنتاج يقدر بنحو 4.86 ألف كيلوجرام في عام 2009.

وتظهر البيانات حدوث طفرة في إنتاج السعودية من المعادن، بالتزامن مع استهداف “رؤية 2030” تنمية القطاع بشكل كبير.

وارتفع إنتاج السعودية من الفضة العام الماضي، 5%، بما يعادل 266 كيلوجرامًا، ليبلغ 5.59 ألف كيلو جرام في 2019، مقابل 5.32 ألف كيلوجرام في عام 2018.

ومنذ رؤية المملكة 2030، ارتفع إنتاج السعودية من الفضة، 24%، بما يعادل 1.09 ألف كيلوجرام، حيث كان الإنتاج 4.5 ألف كيلوجرام في عام 2015.

وزاد إنتاج السعودية من النحاس العام الماضي، 5%، بما يعادل 3.02 ألف طن، ليبلغ 63.3 ألف طن في 2019، مقابل 60.34 ألف طن في عام 2018.

ومنذ “الرؤية”، ارتفع إنتاج السعودية من النحاس، 37%، بما يعادل 17.1 ألف طن، حيث كان الإنتاج 46.25 ألف طن في عام 2015.

كما زاد إنتاج السعودية من الزنك العام الماضي، 5%، بما يعادل 900 طن، ليبلغ 18.9 ألف طن في 2019، مقابل 18 ألف طن في عام 2018.