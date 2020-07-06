السعودية تمول بناء 100 مدرسة في أفغانستان

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال سفير المملكة لدى أفغانستان، جاسم بن محمد الخالدي، إن المملكة وافقت على تمويل مشروع لبناء 100 مدرسة، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني فضل هادي مسلميار.

وبحسب وكالة “بجواك” الأفغانية للأخبار، وجه مسلميار امتنانه وشكره للحكومة السعودية على مساعدتها المستمرة للشعب الأفغاني، معربًا عن أمله في أن يتم تنفيذ العقود الموقعة بين البلدين بشكل فعال، ومناشدًا الحكومة السعودية زيادة مساعدتها لأفغانستان.

دور حاسم للسعودية في إنهاء الصراع الأفغاني:

وقال مسلميار: السعودية تلعب دورًا حاسمًا وقويًا في إنهاء الصراع في أفغانستان، ونحن بحاجة إلى مزيد من التعاون والمساعدة في هذا الصدد.

وأضاف أن فعاليات رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة لها أهمية كبيرة تشجيع الأفراد على نبذ العنف وتبني السلام، وجاء ذلك أثناء مناقشة الجانبين القضايا ذات الاهتمام المشترك بينهما.

تقويض نفوذ طالبان

ويُذكر أن أفغانستان تعاني من الحرب في الوقت الحالي لتقويض نفوذ طالبان، حيث أَطلق تحالف يضم أكثر من 40 دولة، منهم الولايات المتحدة وجميع دول حلف الناتو، مهمة أمنية في البلد ضد مقاتلي طالبان، وهي أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي أوائل هذا العام، وقعت كل من الولايات المتحدة وطالبان على اتفاق سلام ينص على سحب أمريكا بعض قواتها البالغ عددها 13000 جندي في البلاد، مقابل تعهدات من جماعة طالبان بقطع العلاقات مع جميع الجماعات المسلحة ومنع أراضي أفغانستان من أن تصبح ملاذًا للمتشددين، غير أن المحادثات فشلت في البدء بسبب الخلافات بين كابل وطالبان، ولا سيما حول موضوع تبادل الأسرى.