السيتزنس يحسمون مباراة برايتون ضد مان سيتي بخماسية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة برايتون ضد مان سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، بفوز مانشستر سيتي بخماسية دون رد.

الشوط الأول من مباراة برايتون ضد مان سيتي

وبدأ الشوط الأول من مباراة برايتون ضد مان سيتي، بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي السيتي، وذلك لإحراز الهدف الأول في المباراة.

وتمكن اللاعب رحيم سترلينج من إحراز الهدف الأول لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الحادية والعشرين، من عمر الشوط الأول من مباراة برايتون ضد مان سيتي.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة برايتون ضد مان سيتي، تمكن اللاعب البرازيلي غابرييل خيسوس من إحراز الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الرابعة والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برايتون ضد مان سيتي، بتقدم السيتي بثنائية دون رد.

الشوط الثاني من مباراة برايتون ضد مان سيتي

وفي الشوط الثاني من مباراة برايتون ضد مان سيتي، كشر السيتي عن أنيابه بقوة حتى تمكن اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج، من إضافة الهدف الثاني له والثالث للسيتي بالدقيقة الثالثة والخمسين.

وواصل مانشستر سيتي هجومه القوي بـ مباراة برايتون ضد مان سيتي، حتى نجح اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا في إحراز الرابع للسيتزنس بالدقيقة السادسة والخمسين.

واختتم سترلينج مباراة برايتون ضد مان سيتي، بإحرازه الهاتريك والهدف الخامس للسيتي بالدقيقة الثانية والثمانين.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد الفوز في مباراة برايتون ضد مان سيتي، 72 نقطة بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 21 نقطة عن نادي ليفربول المتصدر.



