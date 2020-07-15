السيتزنس يحسم مباراة مان سيتي ضد بورنموث بثنائية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مباراة مان سيتي ضد بورنموث، منذ قليل، بفوز مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019/ 2020.

الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد بورنموث:

وبدأ الشوط الأول من مباراة مباراة مان سيتي ضد بورنموث، بضغط هجومي من قبل لاعبي مانشستر سيتي، حيث تمكن النجم الإسباني دايفيد سيلفا من إحراز الهدف الأول لفريق السيتي بالدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، وذلك عبر ركلة حرة مباشرة.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه الهجومي، أملًا في إضافة الهدف الثاني بـ الشوط الأول من مباراة مباراة مان سيتي ضد بورنموث.

وقدم دايفيد سيلفا هدية للاعب البرازيلي غابرييل خيسوس الذي سجل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول من مباراة مباراة مان سيتي ضد بورنموث، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم مانشستر سيتي بثنائية دون رد.

الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد بورنموث:

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة مباراة مان سيتي ضد بورنموث، تراجع الأداء الهجومي للاعبي مانشستر سيتي مما أعطى الفرصة للاعبي بورنموث، للبحث عن إحراز الهدف الأول.

وبعد ضغط هجومي تمكن اللاعب ديفيد بروكس من إحراز الهدف الوحيد لـ بورنموث عند حلول الدقيقة الثامنة والثمانين من عمر مباراة مباراة مان سيتي ضد بورنموث، لتنتهي المباراة بفوز السيتي بثنائية مقابل هدف.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد مباراة مباراة مان سيتي ضد بورنموث، 75 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وحقق اللاعب دايفيد سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رقمًا تاريخيًّا في مباراة مان سيتي ضد بورنموث التي أُقيمت اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان دايفيد سيلفا تمكن من إحراز الهدف الأول لـ مان سيتي ضد بورنموث بالدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، وصنع الهدف الثاني للاعب البرازيلي غابرييل خيسوس الذي سُجل في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.

وبعد أن صنع سيلفا الهدف الثاني لـ مان سيتي ضد بورنموث، أصبح رصيده من التمريرات الحاسمة 93 تمريرة في الدوري الإنجليزي، ليكون في المركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي.

وبسبب الهدف الذي صنعه سيلفا في مباراة مان سيتي ضد بورنموث، فقد تخطى برقمه التاريخي، الإنجليزي ستيفن جيرارد نجم ليفربول الإنجليزي السابق في قائمة أكثر من صنع الأهداف بالدوري الإنجليزي.



