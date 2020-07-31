‎الرئيسية
جديد الأخبار
الشؤون الإسلامية تتيح الرد على الفتاوى آليًّا بـ10 لغات
في إطار جهودها في توعية وتبصير حجاج بيت الله الحرام

الشؤون الإسلامية تتيح الرد على الفتاوى آليًّا بـ10 لغات

2020/07/31
الساعة 2:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
11
0
طباعة
الشؤون الإسلامية تتيح الرد على الفتاوى آليًّا بـ10 لغات
المواطن - واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدماتها لحجاج بيت الله الحرام، والإجابة على فتاواهم واستفساراتهم فيما يتعلق بأمور الحج، من خلال الرد والإجابة عليهم عبر الهاتف المجاني 8002451000.

وأوضحت الشؤون الإسلامية أن الخدمة التي تقدمها على مدار الساعة، تأتي في إطار جهودها في توعية وتبصير حجاج بيت الله الحرام بأعمال ومناسك الحج ضمن خطتها لهذا العام، حيث تشمل الخدمات بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين، بعشر لغات عالمية هي: “العربية، الانجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الاوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية”.

وعملت وزارة الشؤون الإسلامية منذ بدء موسم الحج بكامل طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال ما وفرته من تجهيزات ووسائل تقنية حديثة في المرافق التي يتوافد عليها ضيوف الرحمن وعبر المواقع والمنصات الإلكترونية التي تحقق من خلالها التباعد المكاني والبروتوكولات الصحية لسلامة الحاج.

 




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :