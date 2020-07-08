الشباب يتمسك باستمرار عبدالمجيد الصليهم

المواطن - مروة نبيل

تمسكت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان باستمرار عبدالمجيد الصليهم مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

الصليهم مستمر مع الشباب

وأكد مصدر رسمي في نادي الشباب لـ”الرياضية”، أن الإدارة مددت عقدي عبدالمجيد الصليهم وحسن معاذ للبقاء في الفريق الأول حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد الاتفاق مع اللاعبين.

وأوضح المصدر أن تمديد عقد عبدالمجيد الصليهم تمَّ دون الرجوع إلى إدارة نادي النصر، خاصة أن عقده مع الشباب كان ساريًا قبل تعليق النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا والتي تسببت في إيقاف المسابقات منذ مارس الماضي.

وكان الصليهم قد وقع عقدًا مع النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد، ولمدة 3 سنوات، وأكدت أن العالمي سيكون بوابته إلى المنتخب السعودي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب في الدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المقرر استئنافها مطلع شهر أغسطس المقبل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر مثلها، وتعادل في 4 مواجهات، وتمكن من تسجيل 28 هدفًا، واهتزت شباكه 30 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.