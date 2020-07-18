الشباب يجد بديل مدربه لويس غارسيا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن تقديم المدرب الإسباني لويس غارسيا اعتذاره عن تمديد عقده مع الليث لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن إدارة الشباب توصلت لاتفاق مع المدرب البرتغالي بيدرو كاشينا لتدريب الفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب لويس غارسيا، الذي سيرحل عن الليث بمجرد نهاية عقده في 30 يوليو الجاري.

الشباب يكشف كواليس رحيل لويس غارسيا

وكان بيان الشباب عن المدرب لويس غارسيا جاء كالتالي: “قدم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السيد لويس غارسيا اعتذاره عن تمديد عقده مع النادي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، مشترطًا توقيع عقد لمدة عام إضافي معللًا ذلك بتلقيه عرض تدريبي آخر”.

قرار الشباب بعد رحيل غارسيا

وأضاف البيان: ” بدورها، تمسكت إدارة النادي بقرارها بعدم التوقيع مع المدرب الإسباني لويس غارسيا العام إضافي حتى انتهاء الموسم الرياضي الحالي وإجراء تقييم شامل للجهاز الفني، علما بأن عقد المدرب ينتهي نهاية الشهر الجاري بتاريخ 30 يوليو وبذلك لتقوم إدارة النادي بإنهاء التعاقد مع جهاز فني جديد خلال الأيام القادمة لقيادة الفريق الأول بالنادي في ما تبقى من هذا الموسم والموسم المقبل”.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل الناقد الحصري لقناة 24 الرياضية إن نادي الهلال يُفكر في إعادة اللاعب هتان باهبري لصفوف نادي الشباب خلال الفترة المقبلة.

وتحدث المريسل لـ “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: ” بعد تغريدة كتبها الزميل محمد أبو هداية عن عرض أحد الأندية للاعبه على ناد آخر، بحثت في الموضوع وعلمت أن الهلال سيعرض لاعبه هتان باهبري للعودة مرة أخرى لنادي الشباب”.



