الشرطة الإسبانية تقتحم مقر برشلونة

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحافية، أن الشرطة الإسبانية اقتحمت مقر نادي برشلونة اليوم الأحد، وذلك بسبب وجود شكاوى تتعلق بفساد إداري داخل النادي.

وقالت صحيفة La Vanguardia الإسبانية، أن بعضًا من عناصر الشرطة الإسبانية قررت اقتحام مقر برشلونة، وذلك بسبب وجود شكاوى جاءت من إدارة النادي برئاسة بارتوميو حول وجود فساد مالي ووثائق مزورة مع التعامل مع شركة تُشوه سمعة اللاعبين.

وكان بارتوميو اتُهم بتعاقده مع شركة متخصصة في مهاجمة نجوم برشلونة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تشافي يصدم برشلونة

وفي وقت سابق، وجّه المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، صدمة من العيار الثقيل لنادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد أن جدد عقده مع نادي السد القطري حتى صيف 2021.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن تشافي جدد عقده مع السد مشيرة إلى أنه لا يُفكر حاليًا في تدريب برشلونة ويُركز على إعداد السد للمنافسات المحلية والقارية.

وكانت صحيفة The Sun الإنجليزية: قالت إن إدارة برشلونة قررت التحرك والتفاوض مع الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري قبل تجديد عقده لتولي مسؤولية تدريب نادي برشلونة خلفًا لـ كيكي سيتين، ومن أجل العمل على إراحة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الملعب.

يذكر أن ليونيل ميسي نجم الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة يعيش فترة صعبة وذلك بسبب عدم الاستقرار في نتائج الفريق الكروي الأول، المهدد بخسارة الدوري الإسباني.

وكانت تقارير صحافية عالمية تحدثت عن وجود نية لـ ميسي بمغادرة برشلونة وعدم التفاوض لتجديد عقده مع النادي الكتالوني بالفترة المقبلة.

حقيقة اهتمام الوصل بـ ميسي

وفي هذا الإطار كشفت صحيفة ” الإمارات اليوم” الإماراتية حقيقة ما تم تداوله حول وجود نية من الوصل الإماراتي بالتعاقد مع ميسي، حيث نفى النادي الإماراتي هذه الأخبار مؤكدًا عدم إبداء أي رغبة منه للتعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وأكد النادي أنه تم التلاعب في الأخبار بغرض السخرية وإثارة الجدل، مضيفًا أن مانشستر سيتي الإنجليزي هو المهتم بضم ميسي وليس الوصل.