الشرطة البرتغالية تحقق في فيديو يخص ابن كريستيانو رونالدو 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تحقق الشرطة البرتغالية في فيديو يخص ابن كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر عشر سنوات، حيث كان يوثق ركوبه الدراجة المائية أو جت سكي وهو بمفرده تمامًا.

ونشرت الفيديو عمة الطفل الصغير إلما، عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يثير الجدل وتقوم بحذفه.

وقالت الصحافة البرتغالية إن الفيديو اُلتقط السبت الماضي في بول دو مار قبالة جنوب ماديرا، حيث يقضي كريستيانو رونالدو جونيور، وقتًا مع أقاربه، وشارك الفيديو كريستيانو الأب والجدة دولوريس أفيرو قبل حذفه.

وأكد قائد الشرطة البحرية غيريرو كاردوسو اليوم أن التحقيق جارٍ، حيث قال لصحيفة إكسبرسو البرتغالية إنه إذا ثبت وجود أي مخالفات، فسيتم توقيع غرامة على عائلة كريستيانو رونالدو الابن؛ ذلك أن قيادة دراجة مائية يستلزم تصريحًا خاصًا للبالغين فقط.

وبموجب القانون البرتغالي، تتراوح قيمة الغرامة المالية لقيادة طفل دراجة مائية بفرده بين 268 جنيهًا إسترلينيًا و 2688 جنيهًا إسترلينيًا، ويمكن أن تصل إلى 10.750 جنيه إسترليني في حال تم اختراق القانون من قِبل مجموعات أو شركات خاصة، وتحاول الشرطة حاليًا تحديد الشركة المسؤولة عن تأجير الدراجة المائية لكريستاينو رونالدو جونيور.

وجاء رد فعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فوريًا بعد أن نشرت شقيقة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو اللقطات على موقع إنستقرام، حيث كتب أحدهم: سيء للغاية، ويدل على انعدام مسؤولية وتهور كبيرة.

ويُذكر أن الشاب كريستيانو رونالدو جونيور سيتم 10 سنوات بعد أيام قليلة.



