الشياطين الحمر يفوزون بثلاثية بـ مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد بفوز الشياطين الحمر بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد

وبدأ الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد، بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي اليونايتد، الذين سعوا لإحراز الهدف الأول في اللقاء.

وسنحت فرصة ذهبية للاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، لإحراز الهدف الأول لـ أستون فيلا ضد مان يونايتد، ولكن كرته ارتطمت بعارضة الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

وخلال الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد تمكن الشياطين الحمر من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وواصل الشياطين الحمر، ضغطهم القوي خلال أحداث الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد، حتى تمكن اللاعب ماسون جرينوود من إحراز الهدف الثاني لليونايتد بالدقيقة الخامسة من عمر الوقت الإضافي بالشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد، بتقدم فريق اليونايتد بهدفين دون رد.

الشوط الثاني من مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد، تمكن اللاعب الفرنسي بول بوغبا من إحراز الهدف الثالث للشياطين الحمر، بعد تمريرة متقنة من اللاعب برونو فيرنانديز.

وواصل الشياطين الحمر، ضغطهم بكل قوة خلال مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد، أملًا في إحراز الهدف الرابع ولكن دون جدوى.

وانتهت مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد، بفوز اليونايتد بثلاثية دون رد، ليُصبح رصيد الشياطين الحمر 58 نقطة، في المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة بالمركز الـ19 ” قبل الأخير” في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقبل إقامة مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد، كان توتنهام هوتسبير، سقط في فخ التعادل السلبي أمام فريق بورنموث، كذلك تعادل فريق إيفرتون مع نادي ساوثهامبتون بهدف لكل فريق.