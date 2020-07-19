الشيخي: ما يحدث في الأهلي فوضى!

المواطن - مروة نبيل

أبدى المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي، استياءه من الوضع الحالي في الراقي، واصفًا إياه بـ”الفوضى”.

الأهلي يُعاني من فوضى:

وقال الشيخي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “لكي نكون واقعيين، ما يحدث الآن في الأهلي فوضى، فالمشاكل كثيرة، ويجب على الرئيس عبدالإله مؤمنة أن يقدم استقالته”.

وأضاف: “عودة الأمير فهد بن خالد لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي باتت ضرورية، فالنادي حاليًّا بحاجة لشخصية مثله، وهو الأنسب في المرحلة الحالية من وجهة نظري”.

واختتم الشيخي تصريحاته قائلًا: “خلال الأشهر الماضية شهدنا في الأهلي وعودًا وإقالات مدربين، وارتجالية في العمل، ورغم الوعود لم نجد أي بوادر للنجاح من قبل الإدارة الحالية”.

الأهلي يُعاني:

وتسببت أحوال النادي الأهلي الأخيرة، في خلق حالة من الغضب العارم عند جماهير النادي؛ وذلك بسبب وجود أزمات مالية، بجانب الفشل في الإبقاء على عبدالفتاح عسيري، الذي انضم مؤخرًا لنادي النصر.

وطالبت الجماهير مؤخرًا عبر “تويتر” برحيل الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالأهلي؛ بسبب تردي أوضاع الفريق الأول وعدم استقراره مع اتجاه بعض اللاعبين للرحيل مثل سلمان المؤشر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



