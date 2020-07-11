الشيخ الشبانات يوجه رؤساء هيئات القصيم بالتقيد بالتعليمات وعدم التهاون

المواطن - متابعة

عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، اجتماعًا برؤساء الهيئات وبعض مدراء الإدارات بالفرع.

وفي بداية الاجتماع عبّر فضيلته عن شكره وتقديره للرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على ثقته الكريمة بتكليفه مديرًا عامًّا لفرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم.

وأشاد الشيخ الشبانات بما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من جهود عظيمة في ظل جائحة كورونا، مثمنًا هذا العمل الجليل والكبير الذي تمثل بجملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواطنين والمقيمين.

كما أشاد بما قامت به الرئاسة العامة وبتوجيه ومتابعة من الرئيس العام- يحفظه الله- بمواكبة هذه الجائحة منذ بدايتها بعدد من المبادرات والحملات التوعوية، وأكد الشيخ الشبانات على منسوبي الفرع تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية في أماكن العمل وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا.

كما نبه فضيلته على بعض القواعد الشرعية في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجّه بالتقيد بالتعليمات الصادرة وعدم التهاون بها.

وفي ختام اللقاء شكر الشيخ الشبانات رؤساء الهيئات على جهودهم المبذولة في خدمة هذا الجهاز المبارك بما يعود نفعه على الدين والوطن.



