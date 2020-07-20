الشيخ المصلح : أوصيكم ونفسي بالدعاء لـ الملك سلمان فهذا من حقه علينا

المواطن - الرياض

رفع المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالقصيم، وأستاذ الفقه بجامعة القصيم، الشيخ الدكتور خالد المصلح أكف الضراعة لله عز وجل أن يمنّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالصحة والعافية، وأن يذهب عنه البأس والمرض على خلفية دخوله المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

الدعاء لخادم الحرمين من حقه علينا

وقال الشيخ المصلح : أوصيكم ونفسي بالدعاء لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بالصحة والعافية : فهذا من حقه علينا حفظه الله.

وتابع : اللهم رب الناس، أذهب البأس عن ولي أمرنا الملك سلمان، واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا.

الديوان الملكي يعلن دخول خادم الحرمين المستشفى

يذكر أن الديوان الملكي كان قد أعلن في بيان له في وقت سابق دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

السعوديون يتسابقون على الدعاء للملك

وفور إعلان الديوان الملكي هذا النبأ تبارى المواطنون في الدعاء لخادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل حيث قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: “اللهم احفظه بحفظك الذي لا يرام، وأمدّه بالصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام”، فيما قال رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ: “قال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى (الدعاء لولي الأمر من أعظم الطاعات وأفضل القربات) .. ‏حقه علينا الدعاء له بقلب خاشع ولسان صادق بأن يحفظه الله بحفظه ويطيل عمره على طاعته ويلبسه لباس الصحة والعافية آمين”.

كل قلوب شعبك معك

وغرد بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد : يا قمة المجد.. سيدي الملك سلمان ‏كل قلوب شعبك معك ‏ونحن لك وريد حفظك الله وأدامك لنا، يا ملكًا يحمل همّنا من جانبه قال الإعلامي حسين الشريف: “لا بأس وطهور إن شاء الله .. اللهم احفظ مليكنا من كل سوء، وأبعد عنه كل مرض وسقم.. وأسبغ عليه بالعافية والصحة”.



