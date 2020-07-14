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الصحة: إجمالي الحالات الحرجة 2230 وحصيلة وفيات كورونا 2283
حالات التعافي بلغت 177560 والإصابات النشطة 57960

الصحة: إجمالي الحالات الحرجة 2230 وحصيلة وفيات كورونا 2283

2020/07/14
الساعة 4:28 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الصحة: إجمالي الحالات الحرجة 2230 وحصيلة وفيات كورونا 2283
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع الحالات الجديدة
3 تراجع الحالات المؤكدة
4 عمليات فحص دقيقة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة فيما أعلنت عن تعافي (7718) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (177560) حالة.

عدد الحالات النشطة 

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (57960) حالة، من بينها (2230) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (237803) حالات، توفي منهم (2283) حالة.

توزيع الحالات الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (2692) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: جدة 263، الهفوف 220، الرياض 221، المبرز 189، أبها 141، الدمام 134، حائل 112، الطائف 97، مكة المكرمة 81.

تراجع الحالات المؤكدة

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن هناك تراجعًا في نسبة الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة بالرغم من زيادة الإصابات حول العالم وتضاعف عدد الحالات المسجلة في العالم خلال الشهر الأخير.

عمليات فحص دقيقة

ولفت العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن عمليات فحص كورونا في المملكة ذات دقة عالية مشيرًا إلى أن هناك استقرارًا في أعداد الحالات بالمملكة سواء الحالات الحرجة أو الإصابات الجديدة.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدد من المدن السعودية كما يلي:




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