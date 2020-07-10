الصحة: العلاج في عيادات تطمن متوفر وفعّال وفوري

المواطن - الرياض

جددت وزارة الصحة الدعوة لكل من يشعر بأي من أعراض فيروس كورونا المستجد إلى المبادرة بزيارة عيادات تطمن المنتشرة في كافة أنحاء المملكة مؤكدة أن العلاج في عيادات تطمن متوفر وفعّال وفوري.

بدون حجز مسبق

وحثت الصحة إلى الإسراع بمتابعة الحالة وزيارة العيادات حتى لا تتطور الأعراض، فكلما كان الكشف مبكرًا كان احتمال التعافي كبيرًا حيث قالت إنه بدون حجز موعد مسبق يمكن التوجه لأقرب عيادة تطمن لتتلقى العلاج والرعاية الطبية، وتعمل العيادات طوال أيام الأسبوع.

من يجب عليه زيارة عيادات تطمن ؟

وقالت الوزارة إن عيادات تطمن مخصصة؛ لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا، مثل:

ارتفاع في درجة الحرارة.

ضيق في التنفس.

ألم في الصدر.

سعال.

احتقان في الحلق.

إسهال.

فقدان حاسة الشم والتذوق.

ويمكن معرفة أماكن عيادات تطمن عبر الرابط التالي (هنا).

عدد حالات كورونا في السعودية

يذكر أن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أعلن أمس تسجيل 3183 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (223327) حالة، من بينها (60131) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2225) حالة حرجة.

وأوضح العبدالعالي أن عدد المتعافين وصل ولله الحمد إلى (161096) حالة بإضافة (3046) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (2100) حالة، بإضافة (41) حالة وفاة جديدة، “ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابات والتعافي والوفيات عالميًا”، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (2125336) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

وأفاد أن الحالات المسجلة وعددها (3183) حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 36% والذكور 64%، أما كبار السن في الحالات المسجلة اليوم فبلغ 5%، والأطفال 10%، والبالغون 85%، مشيرًا إلى أن الجائحة مر عليها عدة أشهر ويجب أن يكون هناك توازن في التعامل مع الجائحة، حيث إن المدة القادمة قد تطول وقد تقصر، وقال: “إن الناس عمومًا ينقسمون إلى فئتين: مستهتر ومتوتر، وأبرز عمليات التوازن هي الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن الشعور الدائم بالضغط والتوتر قد يسبب مشاكل نفسية. ‏