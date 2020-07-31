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الصحة: لا إصابات بـ كورونا في المشاعر المقدسة
السعودية سجلت 1686 حالة إصابة جديدة

الصحة: لا إصابات بـ كورونا في المشاعر المقدسة

2020/07/31
الساعة 3:53 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الصحة: لا إصابات بـ كورونا في المشاعر المقدسة
المواطن - مكة المكرمة

أعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المشاعر المقدسة بين ضيوف الرحمن أو الأجهزة التي تقوم على خدمتهم ورعايتهم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أنها أعدت مخيمًا متكاملًا في مشعر عرفة لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد في إطار الجهود المستمرة لمتابعة الحالة الصحية للحجيج.

وجُهزت مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة يعمل بها أطباء أسرة واستشاريو باطنة، إضافةً إلى تمريض متخصص في العناية المركزة، وأيضًا مجهزة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إضافةً إلى أجهزة إنعاش قلبي رئوي، والعناية مركزة.

المستشفى المتنقل في عرفة

كما يوجد في مشعر عرفة المستشفى المتنقل وكذلك العيادات المتنقلة في مشعر مزدلفة وذلك طوال يوم عرفة لخدمة ضيوف الرحمن وحتى مغادرتهم مشعري عرفات ومزدلفة.

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وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل (1686) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (4460) حالة جديدة، بالإضافة إلى تسجيل 24 وفاة جديدة جراء الفيروس.

 




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