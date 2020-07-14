الصحة : 132 مصابًا بفيروس كورونا استفادوا من العلاج بالبلازما

المواطن - الرياض

قالت وزارة الصحة إن ١٣٢ مصابًا بفيروس كورونا استفادوا من العلاج عن طريق استخدام بلازما الدم للمتعافين من (كورونا)، ضمن دراسة بحثية يشارك بها نخبة من الباحثين والمراكز البحثية في المملكة، مضيفة أن الفريق البحثي يعمل بشكل مستمر على توسيع نطاق الدراسة في جميع مناطق المملكة، وذلك لتهيئة المنشآت الصحية التي ترغب في المشاركة والانضمام إلى هذا البحث.

استقطاب المتبرعين المتعافين

وأوضحت أن هذا البحث ما زال يستقطب المتبرعين المتعافين من مرض كورونا عن طريق التسجيل مباشرة على الموقع الرسمي للدراسة على الإنترنت، والتواصل عبر (تويتر)، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو الهاتف الخاص بالدراسة، وقد تواصل مع الموقع التعريفي الرسمي للدراسة عدد كبير من المهتمين من داخل المملكة وخارجها تجاوز 18 ألف زائر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

النتائج الأولية لم تظهر خطورة العلاج

وأكدت الصحة أن هذه الدراسة ما زالت نتائجها أولية ولم تظهر في الدراسة أية مؤشرات على خطورة هذا العلاج، وأنه إجراء آمن، وبإذن الله يكون مفيدًا للمرضى، خصوصًا إذا تم أخذه في المراحل الأولى، إلا أن الأبحاث تحتاج إلى فترة للتأكد من جميع النتائج، وسيتم تقييمها ونشرها في الفترة القريبة المقبلة.

واختتمت الصحة بأن الدراسة اشترك فيها حتى الآن على مستوى المملكة ٢٠ مستشفى من مختلف القطاعات الصحية، وما زالت هناك رغبة شديدة لدى كثير من المستشفيات في المشاركة والتفاعل مع هذه الدراسة. كما يوجد أكثر من ٦٣٤ متبرعًا، وهو عدد ممتاز يعكس مدى اهتمام المجتمع بالدراسات والأبحاث.



