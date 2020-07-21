الصين تسجل 11 إصابة جديدة بـ كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 20 يوليو انخفاضاً من 22 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك ثماني حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغت 83693 حالة حتى يوم أمس الاثنين. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



