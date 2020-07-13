الصين تعاقب 4 أعضاء بارزين بمجلس الشيوخ الأمريكي

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت الصين فرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين بمن فيهم السناتور ماركو روبيو وتيد كروز، للرد على تحركات واشنطن لمعاقبة بكين على معاملتها للأقليات العرقية في منطقة شينجيانغ.

والأعضاء هم النائب ماركو روبيو من فلوريدا، وتيد كروز من تكساس، وهما من الجمهوريين والنقاد البارزين للصين، بالإضافة إلى السفير سام براونباك والنائب كريس سميث.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ، إن العقوبات ضد المسؤولين ستبدأ من اليوم دون الخوض في تفاصيل، متابعة: شينجيانغ هي من الشؤون الداخلية للصين وليس للولايات المتحدة الحق في التدخل، ونحثها على سحب قراراتها الخاطئة على الفور، أو التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين أو تقويض مصالح الصين، وسنقدم المزيد من ردود الفعل على أساس تطور الوضع.

رد فعل على العقوبات الأمريكية:

وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عضو بارز في الحزب الشيوعي الصيني وثلاثة مسؤولين آخرين بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في شينجيانغ في أقصى غرب البلاد.

وتعهدت بكين مرارًا بالانتقام من الإجراءات الأمريكية الهادفة إلى تحريض سكان شينجيانغ وهونج كونج وتايوان على بكين، وتتهم الصين واشنطن بالتدخل بشكل غير لائق في الشؤون الداخلية لها.

دوافع شي جين وترامب:

ويمتلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، دوافع للتصرف بهذا الشكل بعد حربهما التجارية وانتشار فيروس كورونا وإلقاء كل منهما اللوم على الآخر.



