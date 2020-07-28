الضمان الصحي عضوًا دائمًا في منظمة المجموعة الدولية (HL7)

المواطن - الرياض

حصل مجلس الضمان الصحي التعاوني على العضوية الدائمة في منظمة المجموعة الدولية (HL7) المستوى الصحي السابع كأول منشأة تنضم لهذه المنظمة وتكون عضوًا دائمًا على مستوى الشرق الأوسط.

وقال المدير التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي في المجلس عبدالله الشرقي إن هذه العضوية ستسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس 2020 – 2024 وهي أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال تحفيز التحول الرقمي في قطاع التأمين الصحي الخاص، وتمكين مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين الصحي من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة، إضافة إلى تحسين الاستدامة والابتكار في القطاع.

ولفت الشرقي إلى أن الانضمام إلى المجموعة الدولية (HL7) يأتي في إطار بناء وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والتي تسهم في رفع مستوى معايير وإجراءات تبادل المعلومات الصحية وفق أعلى المعايير وأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز تبادل البيانات بين مختلف التطبيقات الرقمية، وتتسق أيضًا مع رؤية المجلس بأن تكون جهة رائدة عالميًا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي نظام الضمان الصحي التعاوني، وأوضح الشرقي أن المنظمة غير ربحية وتضم في عضويتها ما يربو عن 1600 عضو يمثلون 50 دولة على مستوى العالم هدفها رفع مستوى معايير الصحة الرقمية على مستوى العالم من خلال تبادل الخبرات ومراجعة الإجراءات والمعايير واعتمادها من قبل أعضائها بما يحقق التطور والتكامل بين التطبيقات والأنظمة الرقمية في المجال الصحي.

وأضاف أن عضوية (hl7) تأتي في وقت هام جدًا يتم فيه بناء منصة التعاملات الإلكترونية التأمينية الصحية (نفيس) مما يسهم في رفع مستوى كفاءة التكامل بين الأنظمة الرقمية وتأسيس بنية تحتية للمعلومات الصحية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وختم الشرقي بقوله إن منصة (نفيس) تهدف إلى توفير المعلومات الصحية للمرضى ومشاركة البيانات التأمينية والإدارية بشفافية وسرعة عالية بين المستفيدين من (شركات التأمين الصحي – مقدمي خدمات الرعاية الصحية – مجلس الضمان الصحي – المؤمن لهم – أصحاب العمل).



