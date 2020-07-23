الطفل حسوني ينفي خبر وفاته

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رد حسين دريد التميمي الشهير بـ الطفل حسوني على أنباء مزعومة على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إنه توفي بسبب السمنة الزائدة.

وظهر الطفل حسوني، وهو نجم الموسم الخامس من برنامج آرب جوت تالنت، في مقطع فيديو ليرد على تلك الأخبار وينفي شائعة وفاته، مؤكدًا أن الصور والفيديوهات ‏المنتشرة للطفل المتوفى ليس له علاقة بها وأنها لطفل يشبهه ليس أكثر.

وكانت أنباء قد انتشرت عن وفاة الطفل حسوني بسبب السمنة الزائدة، إذ نشرت صورة لطفل يشبه يعاني من السمنة.

أضرار السمنة:

وتعد السمنة المفرطة من الأسباب الأساسية للإصابة بأغلب الأمراض؛ نظرًا لضعف المناعة، وتسببها في قصور وظائف الجسم مثل التنفس والقلب.

كذلك أشار بعض الأطباء إلى وجود علاقة بين فيروس كورونا والسمنة المفرطة، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية وجود بعض الحالات سهلة الإصابة ومعرضة للوفاة من فيروس كورونا، وتتمثل تلك الحالات في كبار السن، من يعانون من بعض الأمراض المزمنة ومرضى السمنة المفرطة. أما عواقب السمنة، فهي داء السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان والسكتات الدماغية. الوقاية من السمنة: وبالنسبة إلى الوقاية، فتأتي بتناول الفواكه والخضراوات والحبوب غير المتحولة، وممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا، والحد من الدهون والسكريات وأيضًا تجنب أنظمة الحمية التجارية واستشارة الطبيب أو أخصائي التغذية.



