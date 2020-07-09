الطيران المدني تحصل على شهادة الآيزو في أمن المعلومات

المواطن - الرياض

حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على شهادة الآيزو الدولية في نظام إدارة أمن المعلومات (ISO 27001)، ونظام إدارة استمرارية الأعمال (22301ISO)، لكل من مركز العمليات الأمنية ومركز عمليات الشبكة؛ وذلك بعد تطبيقها لكافة المعايير الدولية لتعزيز مستوى الأمن السيبراني وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الطيران المدني لتحقيق فضاء سيبراني آمن يدعم منظومة الطيران بأنظمة وخدمات تقنية موثوقة، وبما يتوافق مع رؤية الهيئة لتحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة العالمية، وبناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تحظى بدعم كبير ومتواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظة الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله-.

ويأتي هذا الإنجاز النوعي امتدادًا لرؤية الهيئة في رفع مستوى الأداء بما يليق بمكانة المملكة وطموح قيادتنا الرشيدة، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

الإجراءات الاحترازية في المطارات

يذكر أن هيئة الطيران المدني أعلنت في وقت سابق، متابعتها تنفيذ الإجراءات الاحترازية في المطارات بشكل متواصل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وللتأكد من تطبيق البروتوكولات الصادرة عن الجهات الصحية

وتقوم الهيئة العامة للطيران المدني خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة العربية السعودية بتنفيذ جولات ميدانية في مطارات المملكة، بهدف متابعة ورصد التزام الناقلات الجوية الوطنية والعاملين في المطارات السعودية بفرض تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بهدف ضمان رحلة سفر آمنة تبدأ من المنزل وحتى وصول المسافر إلى وجهته المقصودة.

كما تعمل فرق ميدانية من هيئة الطيران المدني على رصد أبرز الملاحظات عبر جولات ميدانية وتتم مشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة لعمل اللازم في وقته، بالإضافة إلى قيام فرق ميدانية على إعداد تقارير دورية عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة لهم في المطارات السعودية.

معايير دقيقة لتجويد وتحسين تجربة المسافرين

وطبقت هيئة الطيران المدني خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية عدة معايير دقيقة لتجويد وتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة الـ(28)، حيث تشرف الهيئة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية إضافة إلى تقديم خدمات متميزة للمسافرين وبجودة عالية عبر متابعة نقاط السفر في المطارات السعودية عن طريق قياس مدد الانتظار ومتابعة توفر كافة الخدمات التي تساهم في تحسين تجربة المسافرين وضمان تنقلهم بكل يسر وسهولة وحرصًا على سلامتهم بالتأكد من توفر المعقمات وتوفير تقنية حديثة للتصويت عن طريق أجهزة قياس رضا المسافرين عبر تقنية (QR Code) التي تمكن المسافرين من مشاركة مدى رضاهم عن توفر الخدمات المقدمة لهم في المطارات، وذلك عن طريق مسح كود التصويت عبر الأجهزة الذكية الخاصة بهم، لتوفر خيار التصويت للمسافرين دون الحاجة للمس الأجهزة.

واتخذت الهيئة في هذا الصدد، العديد من الخطوات مستهدفة تطوير منظومة النقل الجوي في المملكة، لتؤدي دورَها بفاعلية، وتحسين تجربة المسافر كأحد أولوياتها وذلك لتقديم أفضل الخدمات وفق أفضل المعايير الدولية خلال جائحة كورونا، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين انطلاقًا من دور الهيئة الرقابي والإشرافي في قطاع الطيران والمطارات بشكل خاص، كما تعمل هيئة الطيران المدني على تحسين تجربة المسافرين في المطارات على مدار الساعة، وذلك بموجب معايير ومؤشرات يتم من خلالها المراقبة والإشراف على ما يقدم من خدمات للمسافرين وإشراك المستفيدين من الخدمات وأصحاب العلاقة في تطوير تلك الخدمات.

استمرار الإجراءات الاحترازية

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، تحرص على تطوير وتحسين مجال الخدمات المقدمة للمسافرين بمطارات المملكة لتكون على مستوى عالٍ ومنافس، وذلك وفق أفضل المعايير الدولية مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وتسريع وتسهيل السفر وتقليل الوقت الذي يستغرقه المسافر في إنهاء الإجراءات قبل الصعود إلى الطائرة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد 19-(COVID) في مطارات السعودية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.