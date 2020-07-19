الطيران المدني تناقش غدًا تحديات ومصاعب القطاع بعد كورونا

المواطن - الرياض

تنظّم الهيئة العامة للطيران المدني يوم غد الاثنين الندوة الافتراضية بعنوان “نتكاتف لنعود”، بمشاركة الدول الأعضاء بالمنظمة العربية للطيران المدني، وعدد من المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية، وتهدف الندوة إلى قراءة آثار جائحة كورونا على قطاع الطيران المدني في المنطقة، ووضع مرئيات وخطط حيال مرحلة التعافي لصناعة الطيران المدني.

مشاركة الناقلات الجوية العربية والوطنية

وستشهد الندوة التي سيفتتحها رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، مشاركة رؤساء الطيران المدني بالدول العربية، ورؤساء المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية، والشركات المعنية بقطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية كالناقلات الجوية الوطنية وشركة الملاحة الجوية.

إجراءات احترازية وتدابير وقائية

وستطرح الندوة الافتراضية “نتكاتف لنعود” الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة خلال جائحة كورونا وما اتخذته الهيئة العامة للطيران المدني من إجراءات احترازية وتدابير وقائية لضمان رحلة سفر آمنة في المطارات السعودية، كما سيتم خلال الندوة استعراض أبرز الجهود التي بذلتها الدول الشقيقة والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية خلال الجائحة.

تحديات ومصاعب

كما ستناقش الندوة أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع الطيران المدني في المنطقة والعالم جراء جائحة كورونا، والسعي لتبادل الأفكار والمرئيات حيال مرحلة التعافي لصناعة الطيران المدني وتجاوز الآثار الناجمة عن الجائحة التي نتج عنها توقف السفر بين دول العالم.



