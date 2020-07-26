العايد: خطتنا وضع الحزم ضمن فرق المقدمة بعد 5 سنوات

المواطن - مروة نبيل

أكد الرئيس التنفيذي لنادي الحزم، فهد العايد، أن الفريق الأول لكرة القدم كان يستحق التواجد في مركز أفضل خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

نادي الحزم:

وقال الرئيس التنفيذي لنادي الحزم خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “العمل في الأندية كان اجتهاديًّا، أما الآن لدينا لوائح وحوكمة إدارية”.

وتابع: “لدينا خطة إستراتيجية لجعل الحزم ضمن الفرق المتقدمة بدوري المحترفين بعد 5 سنوات، ونسعى لتحقيق تلك الأهداف في ظل تقدمنا الكبير فيما يتعلق بالحوكمة وتغير هيكلة النادي وآلية العمل به”.

وأضاف العايد: “الحزم كان يستحق التواجد في مراكز أفضل بناءً على مستويات الفريق، والمركز 12 بجدول الدوري السعودي للمحترفين لا يليق بما قدمه”.

واختتم تصريحاته الإذاعية قائلًا: “حقيقة لم يحالفنا الحظ بالكثير من المباريات وتحديدًا أمام فرق الوسط والمراكز الأخيرة.. تجاوزنا جزءًا من الأعباء المالية جراء توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا بصعوبة، وبعض الأشياء معلقة”.

الحزم في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر عودته مطلع أغسطس المقبل بخوض العديد من المباريات الودية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

وتمكن الحزم من تحقيق الفوز في 6 مباريات والتعادل في مثلها، والخسارة في 10 مواجهات، ونجح في تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه 40 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



