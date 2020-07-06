العبدالله: سُلبت من العدالة نقاط عديدة بسبب التحكيم

المواطن - مروة نبيل

أكد نائب رئيس نادي العدالة عبدالله العبدالله أن الفريق الأول لكرة القدم عانى من الأخطاء التحكيمية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

أخطاء تحكيمية

وتابع عبدالله العبدالله خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “سُلبت منا نقاط عديدة بسبب الأخطاء التحكيمية، وحقيقة التحكيم سبب من الأسباب التي جعلتنا نتواجد في مركزنا الحالي (الأخير) بالدوري، ومشكلتنا في تقنية الفار”.

إضاءة ضعيفة

وتحدث نائب رئيس نادي العدالة عن مشكلة الملعب، قائلًا: “ما زلنا نعاني من مشكلة، فالفريق يتمرن على إنارة ضعيفة، وليس من الممكن إقامة المباريات الودية على ملعبنا”.

وتابع: “منذ بداية الموسم هناك متابعة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لموضوع إنارة ملعبنا، وجاءتنا الأعمدة وتم تركيبها بالملعب ولكن الكهرباء لم تدخل بعد”.

العدالة في دوري محمد بن سلمان

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة تدريباته اليومية استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مطلع شهر أغسطس المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

وتمكن الفريق من تحقيق الفوز في 3 مباريات والتعادل في 8 لقاءات والخسارة في 11 مواجهة، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، واهتزت شباكه 41 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.