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العراق والكويت يسجلان أعلى حرارة عالمياً.. تجاوزت الـ50 مئوية
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

العراق والكويت يسجلان أعلى حرارة عالمياً.. تجاوزت الـ50 مئوية

2020/07/28
الساعة 9:48 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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العراق والكويت يسجلان أعلى حرارة عالمياً.. تجاوزت الـ50 مئوية 3 مدن تتشارك في أعلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا
المواطن - الرياض

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، عن قائمة الدول التي سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى العالم، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”، إن أعلى درجة حرارة سُجلت في كلٍ من العراق وإيران والكويت، حيث تراوحت ما بين 50 إلى 52 درجة مئوية.

وأضاف أن من بين المناطق التي سجلت درجات عالية في العراق (العمارة، والكوت، والناصرية)، في حين سجلت الكويت درجات حرارة عالية في مدن (الجهراء، والصليبية)، أما إيران فكانت أعلى درجة حرارة بها في مدينة عبدان.

وأرجع المسند سبب ارتفاع درجة الحرارة في السعودية والعراق والكويت وجنوب غرب إيران مقارنةً بباقي دول العالم إلى عدة عوامل فيزيائية، وطبوغرافية، وأخرى متعلقة بالجو العلوي، وعدم وجود البحيرات والأنهار والغطاء النباتي.




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