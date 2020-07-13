العراق يسجل 2229 حالة كورونا جديدة

المواطن - واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 79735 إصابة.

إجمالي حالات الوفاة

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 100 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3250, فيما سُجلت 2274 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 46998 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 29487 , منهم 412 في العناية المركزة.

ليبيا تسجل 79 حالة جديدة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 79 حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى حالة وفاة أمس الأحد.

وأوضح المركز أن من بين الإصابات 43 حالة جديدة، و32 حالة لمخالطين، وأربع حالات عائدة من السفر، مبينًا أنه تسلّم 1232 عينة موزعة بواقع 711 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع في طرابلس، و42 عينة من مختبر فرع المركز في سبها، و222 عينة من مختبر فرع المركز في مصراته، و65 عينة من مختبر فرع المركز في الزاوية، و192 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي.



