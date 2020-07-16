العويران يقترب من لقب أجمل هدف آسيوي بالمونديال

المواطن - مروة نبيل

اقترب نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، سعيد العويران من حسم لقب أجمل هدف آسيوي في نهائيات بطولة كأس العالم.

سعيد العويران

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة بأهداف القارة المرشحة لجائزة الأفضل في تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم، وشهدت تواجد ثنائي المنتخب السعودي الأول، سعيد العويران وفهد الغشيان.

وقال حساب كأس آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سعيد العويران 37%.. أحمد راضي 28%.. السباق نحو أفضل هدف آسيوي في نهائيات كأس العالم يدخل يومه الأخير.. صوت الآن”.

هدف العويران

وكان المتحدث الرسمي باسم نادي النصر سعود الصرامي قد أبدى استياءه من وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لهدف سعيد العويران في كأس العالم ضمن استفتاء عبر موقعه الإلكتروني، مؤكدًا أنه ضمن الأفضل في التاريخ، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسجل سعيد العويران هدفًا تاريخيًا في شباك المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم خلال نهائيات بطولة كأس العالم 1994، ليقود المنتخب السعودي لتحقيق الفوز بهدف؛ ليمنح الأخضر التأهل إلى دور الـ16.



