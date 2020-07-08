الفتح مهدد بالحرمان من التسجيل لـ3 فترات !

المواطن - مروة نبيل

حذر أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نادي الفتح من الحرمان من تسجيل لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة، بسبب لاعبه السابق عبدالقادر الوسلاتي.

أزمة تُهدد الفتح

وقال الأمير: “ألزمت غرفة فض المنازعات في فيفا نادي الفتح بدفع مبلغ وقدره تقريبًا 630 ألف دولار مع غرامات تأخير 5% تحسب من أكتوبر 2019 للاعب عبدالقادر الوسلاتي”.

وتابع الخبير القانوني حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “علمًا بأنه في حالة عدم السداد خلال ٤٥ يومًا من تاريخ نفاذ القرار سوف يمنع الفتح من التسجيل لـ٣ فترات”.

ومن المتوقع أن تبدأ إدارة نادي الفتح في حل أزمة عبدالقادر الوسلاتي سريعًا، خوفًا من منعه من التسجيل خلال فترات الانتقالات المقبلة، خاصة أنها تسعى للحفاظ على استقرار الفريق، أملًا في تحسين مستواه.

عقوبة النصر

وكان الأمير قد أعلن اليوم أيضًا عن توقيع غرفة فض المنازعات لعقوبة مالية ضد نادي النصر بسبب لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، المغربي محمد فوزير وحذره من الحرمان من قيد لاعبين جدد لـ3 فترات.

وذكر الأمير: “ألزمت غرفة فض المنازعات في فيفا نادي النصر بدفع مبلغ وقدره 260 ألف دولار مع غرامات تأخير تحسب بمقدار 5% من ديسمبر 2019 لصالح اللاعب محمد فوزير”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).