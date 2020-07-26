الفتح يفوز على الروضة بهدفين وديًّا

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الفتح ضد الروضة الودية التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، في إطار استعدادات الفريقين لعودة النشاط الرياضي، بفوز النموذجي بهدفين دون رد.

الفتح ضد الروضة:

وأُقيمت مباراة الفتح ضد الروضة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، بعيدًا عن أعين الجماهير، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية الصحية بسبب جائحة كورونا.

وشهدت مباراة الفتح ضد الروضة تألقًا لافتًا من مهاجمه الهولندي ميتشيل تي فريدي حيث نجح في تسجيل الهدفين عند الدقيقتين 20 و65، ليواصل النموذجي انتصاراته الودية.

الفتح في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل، ونجح في الفوز على النصر مؤخرًا بثلاثية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن العدالة صاحب المركز الأخير، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن النموذجي من تحقيق الفوز في 4 مباريات والتعادل في 7 لقاءات والخسارة في 11 مواجهة، ونجح في تسجيل 27 هدفًا، واهتزت شباكه 37 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



