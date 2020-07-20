الفلقي يتفقد المرافق الصحية بمركز خيم ويتعرف على احتياجات الأهالي

المواطن - أحمد الشهري - محايل

تفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم، مركز “خيم” التابع للمحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة.

واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس المركز فيصل الفاهمي، عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات.

عقب ذلك انتقل المحافظ لمركز الرعاية الصحية الأولية بمركز خيم، والتقى بمدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري مستمعًا لشرح مفصل عن سير العمل، ومدى الجاهزية لمكافحة فيروس كورونا والتصدي له ومنع انتشاره، مطلعًا على الخطط والاستعدادات للتوعية بفيروس كورونا، وكيفية التعامل مع أي طوارئ أو حالات يشتبه فيها، وذلك عبر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، بما يتوافق مع الجهود المبذولة للدولة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، بعد ذلك زار المحافظ مكتب الخدمات البلدية التابع لبلدية بحر أبو سكينة وتجول على أقسام المكتب والتقى بعدد من منسوبي المكتب.

وأكد الفلقي أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتوعية والوقاية من فيروس كورونا، مقدمًا شكره للكوادر الطبية والفنية العاملة بالمركز والجهات الحكومية في المحافظة في توعية المجتمع بأمنه الصحي ووقاية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.



