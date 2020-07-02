الفيصلي يُمدد تعاقده مع 5 لاعبين رسميًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الفيصلي، اليوم الخميس عن تمديد عقد 5 من لاعبي الفريق الكروي الأول وذلك قبل عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الفيصلي عبر “تويتر” أن الإدارة بالنادي قامت بتمديد عقد كل من: “عقيل بلغيث، خالد الغامدي، حسين القحطاني، خاليم هايلند، مشاري الثمالي”.

وجاء التمديد لهم، وذلك للحاجة الفنية لهم من قبل المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، بعد أن قدم تقريره الفني عنهم.

شاموسكا يعود إلى الفيصلي

وفي سياق آخر، سيعود المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي، اليوم الخميس إلى السعودية وذلك استعدادًا للإشراف على تدريبات الفريق من أجل الاستعداد لاستئناف منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيخضع المدرب شاموسكا إلى الفحص الطبي الخاص بـ فيروس كورونا فور وصوله إلى المملكة اليوم وذلك وفقًا لـ “الرياضية”.

وفي سياق آخر، أعلن نادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع حامد فلاتة. ونشر حساب الفيصلي الرسمي صورًا للاعبه الجديد بقميص الفريق الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الإدارة برئاسة فهد المدلج وقعت رسميًا مع حامد فلاتة لمدة 3 مواسم، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد. ويلعب حامد فلاتة صاحب الـ28 عامًا في مركز خط الوسط، وتواجد في الفئات السنية المختلفة لنادي الاتفاق من 2003 وحتى عام 2013، قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة من 2014 وحتى 2020. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم. أرقام الفيصلي في الدوري وتمكن عنابي سدير من تحقيق الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات، ونجح في تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه 26 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. شاموسكا يعود إلى الفيصلي