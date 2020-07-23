‎الرئيسية
المجتمع
القاطعي عضوًا في هيئة خبراء المجلس الدولي للغة العربية

القاطعي عضوًا في هيئة خبراء المجلس الدولي للغة العربية

2020/07/24
الساعة 1:32 صباحًا
- ‎فيالمجتمع, حصاد اليوم
47
0
طباعة
القاطعي عضوًا في هيئة خبراء المجلس الدولي للغة العربية
المواطن - الرياض

وافقت الأمانة العامة للمجلس الدولي للغة العربية على عضوية الدكتور عبدالله بن علي القاطعي المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس في هيئة الخبراء في المجلس الدولي للغة العربية؛ تقديرًا لجهوده المبذولة في المركز الوطني للقياس، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات المشتركة، وتنظيم الدورات التدريبية، التي تدعم اللغة العربية.

وثمّن المجلس الدولي للغة العربية جهود معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، وما قدمه من دعم ومساندة للمجلس، وعلى إمضائه للتعاون المشترك بين الهيئة والمجلس، في مجالات الاعتماد الأكاديمي، والاختبارات، والدورات التدريبية، والمؤتمرات وإقامة المعارض محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :