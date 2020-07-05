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القبض على شخصين بالشرقية سرقا محلات أغذية وسيارات بالسلاح الأبيض
جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة

القبض على شخصين بالشرقية سرقا محلات أغذية وسيارات بالسلاح الأبيض

2020/07/05
الساعة 10:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على شخصين بالشرقية سرقا محلات أغذية وسيارات بالسلاح الأبيض
المواطن - واس

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على شخصين تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر )، تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، و الاستيلاء على مايُقارب (12000) ريال ، و سرقة(8) مركبات، ضُبط (3) منها بعد الاسترشاد عليها في مدينة الدمام ، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً ، وإحالتهما إلى النيابة العامة .

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