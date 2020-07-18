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القبض على شخص وثق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو
نشره على مواقع التواصل الاجتماعي

القبض على شخص وثق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو

2020/07/18
الساعة 7:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على شخص وثق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو مكافحة المخدرات
المواطن - واس

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على شخص وثق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لبيع وترويج المخدرات وتعاطيها، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطن ، بمدينة جازان ، وثق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف النقيب محمد النجيدي، أنه قد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.




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