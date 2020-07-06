القبض على مواطن اقتحم متجرًا في المجمعة وأطلق النار بسبب التبغ!

المواطن - واس

أعلنت شرطة الرياض القبض على شخص اقتحم متجرًا في المجمعة وأطلق عيارًا ناريًا دون وقوع إصابات بعد مشادة كلامية مع البائع.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص اقتحم متجرٍ للتموينات بمحافظة المجمعة وبحوزته سلاح ناري من نوع رشاش، وأطلق عياراً نارياً – دون وقوع إصابات، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر).

وقالت شرطة الرياض إنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه تبين أنه أقدم على ذلك بعد مشادة كلامية بينه وبين البائع بخصوص شراء منتجٍ تبغي، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.