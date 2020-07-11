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القبض على 4 أشخاص بحائل وثقوا تعاطيهم المخدرات في فيديو
تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على 4 أشخاص بحائل وثقوا تعاطيهم المخدرات في فيديو

2020/07/11
الساعة 6:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على 4 أشخاص بحائل وثقوا تعاطيهم المخدرات في فيديو
المواطن - واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 أشخاص بمدينة حائل وثقوا تعاطيهم لمواد مخدرة في فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (4) مواطنين بمدينة حائل، وذلك بعد قيامهم بتوثيق تعاطيهم لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

 




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