القدية تتعاقد مع شركة سعودية لإنشاء طرق وجسور بقيمة 700 مليون ريال

المواطن - الرياض

كشفت شركة القدية للاستثمار، عن أنها أرست عقداً بقيمة 700 مليون ريال على شركة شبه الجزيرة للمقاولات “ساجكو”، لإنشاء طرق وجسور ومصارف لمياه الأمطار بالمشروع، ينتهي العمل فيها خلال 3 سنوات.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة القدية للاسثتمار مايكل رينينجر، أن العمل في أضخم مشروع للترفيه لم يتأثر بظروف الجائحة، وظل يمضي بوتيرة واحدة، مشيراً إلى أن العقد الذي وقع مع شركة “ساجكو” للمقاولات، لتشييد مصارف مياه وطرق تسهل الوصول إلى جميع المرافق في الهضبة السفلى، وإيصال المواد والمعدات إلى مواقع العمل المختلفة.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة القدية، أن العقد يشمل تشييد 45 كيلومتراً من الطرق، و7 جسور وعدد من التقاطعات، تسهل الوصول من الطريق الرئيسي إلى مرافق مشروع القدية المختلفة، حيث ستنفذ شركة “ساجكو” حفريات تصل إلى 6.5 مليون متر من التربة، بجانب 1.2 مليون متر مربع من الأسفلت لتمهيد الطرق.

بدوره أوضح المدير التنفيذي لتطوير البنية التحتية بمشروع القدية المهندس سلمان الحبيس، أن العقد الموقع يقضي بإنشاء 45 كيلومترًا مكعبًا من الطرق بالمشروع، وهو يعادل طول البرّ الرئيس لسنغافورة، ويبدأ العمل فيه خلال شهر يوليو الجاري وينتهي في مايو 2023.



