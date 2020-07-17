القصبي: رؤية التويجري تعكس مواكبة المتغيرات المتسارعة في أنماط التجارة العالمية

المواطن - الرياض

أكد وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، أن الرؤية التي عرضها مرشح المملكة لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية المستشار محمد بن مزيد التويجري، تعكس التطلعات الطموحة ومواكبة المتغيرات المتسارعة في أنماط التجارة العالمية.

جاء ذلك في تغريدة لوزير التجارة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة، بعد أن أعلن مرشح المملكة لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة ‏العالمية، محمد التويجري، أن المنظمة في حالة ركود وأن إصلاحها ليس خيارًا بل ضروري جدًّا، مشيرًا إلى أن لديه رؤية مستقبلية لعمل المنظمة من واقع خبرته الطويلة.

تغيرات عالمية كبيرة:

وأوضح التويجري أمام المجلس العمومي لمنظمة التجارة، اليوم، أن العالم يمر بتغيرات كبيرة جدًّا أثرت على انسياب التجارة، مشيرًا إلى أن النظام متعدد الأطراف يخدم الجميع، ولكن يتباطأ الآن ولابد من تحريكه إلى الأمام.

ولفت إلى أن هناك أولويات في التجارة العالمية يجب الاهتمام بها بكل جدية، موضحًا أن دور مدير عام المنظمة هو حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم موحد، كما أن إعادة الثقة في المنظمة يجب أن يكون على رأس أولويات المدير العام القادم، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري القادم لابد أن يتبنى منهجية تباحث أكثر حيوية وفاعلية.

تمكين النساء: وأكد مرشح المملكة لرئاسة منظمة التجارة العالمية، محمد التويجري، أنه مع تمكين النساء من تولي المناصب القيادية. واستعرض التويجري في كلمته اليوم رؤيته لإصلاح المنظمة العالمية، مشيرًا إلى أنه يجب تحديد الأهداف، وما هي الإصلاحات اللازمة للنهوض بالتجارة العالمية. وقال التويجري: ندعم تمكين المرأة وسيكون لها دور مهم في تطوير المنظمة، مضيفًا: لديّ رؤية مستقبلية لعمل المنظمة من واقع خبرتي الطويلة.وتابع مرشح المملكة: سنعمل على تحسين آلية المفاوضات في المنظمة دون تأخير. التركيز على النجاحات لا الخلافات: ولفت إلى أن مشاكل منظمة التجارة العالمية تتعلق بإجراءات التفاوض وحل النزاعات، مشيرًا إلى أن العالم يجب ألا يركز على الخلافات، بل على النجاحات، موضحًا أن مستقبل العالم بعد كورونا سيكون غامضًا. وبين التويجري أن القدرة على الاستجابة للمتغيرات أهم معايير نجاح المنظمة مستقبلًا، مضيفًا أن إعادة الثقة في المنظمة يجب أن يكون على رأس أولويات المدير القادم. وأكد محمد التويجري على أن التجارة الإلكترونية ملف حيوي لابد من طرحه على مسار أسرع وللمنظمة دور هام فيه، وأن هناك أولويات في التجارة العالمية يجب الاهتمام بها بكل جدية.



