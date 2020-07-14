القصة الكاملة وراء حظر بريطانيا لشركة هواوي من الجيل الخامس

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت حكومة بوريس جونسون منذ قليل أن المملكة المتحدة ستحظر شركة هواوي الصينية تمامًا من إنشاء شبكات الجيل الخامس 5G وذلك بحلول عام 2027، على أن تبدأ الإجراءات في 31 ديسمبر 2020.

وقال وزير الثقافة أوليفر دودن من مجلس العموم، إن المملكة المتحدة ستفرض حظرًا على هواوي يمنعها من شراء جميع البنية التحتية لشبكة 5G الجديدة بحلول 31 ديسمبر 2020، مع إزالة جميع المعدات الموجودة بحلول عام 2027.

وتابع دودن أن المملكة المتحدة لم تعد قادرة على ضمان سلامة الصفقة مع هواوي، مضيفًا أن العقوبات الأمريكية تمثل تغييرًا جوهريًا يفرض على المملكة المتحدة تغيير المسار.

وكانت حكومة بوريس جونسون تجاهلت في وقت سابق من هذا العام تحذيرات الولايات المتحدة من الموافقة على منح هواوي دورًا في إنشاء شبكة 5G الخاصة بها.

ومع ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم جونسون، يوم الثلاثاء، إن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على هواوي هذا العام تغير قواعد اللعبة، مما يعني أن المملكة المتحدة ليس لديها خيار سوى تغيير المسار.

وقال المتحدث: بحلول موعد الانتخابات المقبلة، سنكون قد انتهينا من مسار لا رجعة فيه نحو الإزالة الكاملة لمعدات هواوي من شبكات 5G الخاصة بنا.

موقف هواوي في الشبكات السابقة:

وعلى الرغم من قرار الإزالة التدريجية لشركة هواوي من شبكة 5G في المملكة المتحدة، فإن الحكومة لا تخطط لإزالتها من شبكات 2G أو 3G أو 4G أو شبكة النطاق العريض الخاصة بها.

عواقب الحظر على بريطانيا:

ويؤدي هذا القرار إلى تأخر إطلاق 5G في المملكة المتحدة لمدة عامين على الأقل، ومن جهة أخرى فإن ذلك سيزيد التكلفة الإجمالية إلى حد كبير.

بوريس جونسون يرضخ للنواب:

وفي وقت سابق من هذا العام منح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هواوي دورًا مهمًا لكنه محدود في تطوير شبكة 5G في المملكة المتحدة، وهو ما أثار غضب أعضاء البرلمان عندما أبرم الصفقة، وعُد ذلك أول تحدٍ حقيقي لسلطته منذ فوزه في الانتخابات العامة للمملكة المتحدة في ديسمبر.

وزادت معارضة الصفقة مع هواوي وسط غضب من تعامل الصين مع جائحة كوفيد-19 وقرارها الأخير بتحدي المملكة المتحدة وغيرها وفرض قوانين الأمن القومي على هونغ كونغ.

ووقع جونسون تحت ضغط متزايد في الأسابيع الأخيرة للتراجع عن الصفقة مع هواوي حتى رضخ أخيرًا وأعلنت حكومته اليوم القرار بحظر الشركة الصينية تمامًا من إنشاء شبكات الجيل الخامس 5G.

العقوبات الأمريكية وتأثيرها على قرار بريطانيا:

وكانت أغضبت الصفقة السابقة بين المملكة المتحدة والصين الحلفاء في البيت الأبيض، حيث حذرت الولايات المتحدة من أن الصفقة مع هواوي تمنح بكين بابًا خلفيًا لمشاركة المخابرات الغربية.

ولعبت العقوبات الأخيرة على هواوي من قِبل إدارة ترامب دورًا كبيرًا في قرار المملكة المتحدة بالتخلص التدريجي من الشركة.

وتم تصميم العقوبات الأمريكية لإيقاف هواوي من استخدام المعدات التي تنتجها الولايات المتحدة لصنع أشباه الموصلات، مما يخلق مخاوف في لندن من أن الشركة ستستخدم تكنولوجيا مختلفة مع مخاطر أمنية إضافية.



