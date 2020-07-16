القطط الساحرة تخترق حسابات مسؤولين أمريكيين في جوجل

المواطن - الرياض

أقدمت مجموعة من الهاكرز على اختراق حسابات مسؤولين أمريكيين بارزين عبر موقع جوجل.

وعلق الخبير التقني سالم الحربي على هذا الحدث بقوله “مجموعة هكرز يُسمون بالقطط الساحرة اخترقت حسابات مسؤولين أمريكيين في جوجل”.

وأضاف الحربي أن من بين المعلومات التي تم الحصول عليها، تلك المتعلقة بمقاطع مصورة تدريبية صادرة عن القراصنة تظهر كيف يقوم المتسللون باختراق حساب “غوغل” لأحد المسؤولين.

يذكر أن خبراء تقنيون حذروا أمس من حملة اختراقات لحسابات مليونية في موقع التدوينات المصغرة تويتر، والهدف السرقة وتحويل الأموال.

وتعرضت حسابات مشاهير وشركات معروفة على “تويتر، للقرصنة خلال الساعات القليلة الماضية بينها حساب بيل غيتس وإيلون ماسك وشركات أمريكية.

من جهته نصح الخبير التقني عبدالله السبع الجميع بالحذر والاحتياط، وتجاهل أي روابط غير معروفة أو مجهولة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة وللاحتياط لا تضغط على أي رابط أو تصدق أي خبر ينشر في تويتر.

وأضاف السبع: “هناك حملة اختراقات كبيرة بسببها تم اختراق حساب رئيس تويتر بنفسه وحساب شركة آبل وشركات كبيرة”.

وتابع السبع: “أنصح وبشدة أنك تغير الرقم السري لحسابك إلى أن تنتهي الأزمة؛ لأنه واضح أن الأرقام السرية ممكن تتسرب”.



