الكاظمي تلقى بتضامن وتفاعل أخوي نبأ دخول الملك سلمان المستشفى

المواطن - الرياض

عبر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد دخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوصات الطبية لوجود التهاب في المرارة.

وقال مكتب الكاظمي: إن رئيس مجلس الوزراء العراقي تلقى بتضامن وتفاعل أخوي نبأ تعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى وعكة صحية طارئة دخل على إثرها إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، داعين الله له بالشفاء العاجل.

وتابع المكتب عبر تويتر: ومع وجود موعد مسبق لزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، تقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان.

وكان الكاظمي قال أمس: إنه يتطلع إلى خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بكامل الصحة والعافية وفي أقرب وقت؛ كي تتسنى لي زيارة المملكة العربية السعودية والاطمئنان عليه شخصيا. علاقات العراق والمملكة راسخة وترتكز إلى الإيمان بالمصالح الإستراتيجية المشتركة، وأنا متفائل بمستقبلها.



