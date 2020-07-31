الكاظمي: نتطلع لتأسيس دولة تحكم بالعدل والمساواة

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قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة: إن البلاد تواجه تحديات كثيرة، ويتطلع لتأسيس دولة تحكم بالعدل والمساواة.

وكتب في تغريدة له نشرتها وكالة الأنباء العراقية (واع): “يحلّ عيد الأضحى هذا العام مختلفًا عن الأعوام الماضية، ونحن نواجه تحديات كثيرة، وتراكمات سنين ماضية، إلا أنه لا يسعنا إلّا أن نتضامن لنتخطى المحن والأزمات، متطلعين لتأسيس دولة تحكم بالعدل والمساواة، لأن هذا هو ما يليق بالعراق وشعبه”.

وأكد رئيس الحكومة العراقية أمس الخميس، وفاء حكومته بوعدها في الكشف عن قتلة متظاهري ساحة التحرير يوم الاثنين الماضي خلال 72 ساعة.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: “وعدنا شعبنا بكشف الحقائق حول أحداث ساحة التحرير خلال 72 ساعة، وفعلنا، ونحن ماضون إلى فتح التحقيق بكل المتورطين بالدم العراقي بعد أن أعلنا قوائم الشهداء”.

وأضاف الكاظمي أن “قوى الأمن البطلة هدفها حماية أرواح العراقيين. المتجاوزون لا يمثلون مؤسساتنا الأمنية، شعبنا هو ثروتنا ورصيدنا”.



