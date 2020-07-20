الكويت تسجل 559 حالة كورونا جديدة دون وفيات

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين أنه لم يتم رصد أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 408 حالات في حين تم تسجيل 559 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 59763 حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ559 السابقة تضمنت 337 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 29ر60 في المئة و222 حالة لغير الكويتيين بنسبة 71ر39 في المئة.

حالات الحجر الصحي

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقال إن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 43 شخصًا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبين أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3355 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 462704.

إجمالي حالات التعافي

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 652 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 50339 حالة.



