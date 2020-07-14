الكويت تسجل 666 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 666 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 56174 فيما تم تسجيل ثلاث وفيات إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 396.

421 حالة لمواطنين كويتيين

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الإصابات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن الحالات الـ 666 تضمنت 421 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 21ر63 في المئة و245 حالة لغير الكويتيين بنسبة 79ر36 في المئة.

الحالات الحرجة

وعن آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 156 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9617 حالة.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3721 مسحة مشيرًا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 441143 فحصًا.

وقال إن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 25 شخصًا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

عدد حالات التعافي في الكويت

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 805 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 46161 حالة.



